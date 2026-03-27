Днес проведохме работна среща с работодателските организации. Разговорът беше честен и прагматичен – за това как реално да се движи икономиката напред. Това обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Фейсбук.

"Обединихме се, че България има нужда от стабилност – без увеличение на данъци и осигуровки, за да има предвидимост за бизнеса и инвестициите. Ясно беше казано и друго – автоматичните формули не създават доходи. Доходите идват от умения, квалификация и реална производителност, затова ще продължим с политики за обучение, преквалификация и включване на повече хора в пазара на труда.

Поставихме и много конкретен проблем – цената на електроенергията. Без конкурентна и предвидима енергия няма как да има силна индустрия и устойчив растеж. Това изисква ясни решения, а не временни мерки.

Говорихме и за намаляване на административната тежест и за истинско електронно управление, което да спести време и разходи на бизнеса. Държавата трябва да бъде партньор, а не пречка.

Съгласихме се, че инвестициите в инфраструктура, индустриални зони и свързаност са ключът към по-висок растеж и повече работни места. Икономиката расте с ред и работа. Това е посоката, в която ще вървим", обясни Борисов.

На срещата присъстваха кандидатите за депутати Делян Добрев, Томислав Дончев, Деница Сачева и Владислав Горанов.