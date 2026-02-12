Бойко Борисов.
Това заявих на среща с Н. Пр. Мари Дюмулен, депутат на Франция в България в Централата на ГЕРБ. Обсъдихме темите за общата европейска сигурност и необходимостта от по-тясна координация между държавите в отговор на новите предизвикателства, войната в близост до европейските граници, хибридните заплахи и натиска върху външните граници на ЕС.
Енергийната независимост и стратегическата роля на ядрената енергетика са гаранция за стабилност, конкурентоспособност и нисковъглеродно бъдеще. България трябва да използва потенциала си за дългосрочно развитие на общите европейски политики в тази област.
България и Франция имат традиционно отлични двустранни отношения, продължаваме да затвърждаваме стратегическото партньорство между България и Франция, основано на доверие, активен политически диалог и задълбочено икономическо, културно и образователно сътрудничество.
