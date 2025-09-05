ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Ако имам малко власт, бих бил много щастлив, Коцев да бъде освободен
Относно поканата за протест от страна на ПП
"Да ми дойде Кирил Петков да ми покани, мислите ли, че чета Фейсбук страницата - ами не я. Казах, че искам да протестирам, но не на техните протести", каза Борисов.
"Аз съм политик, когато е трябвало да се бия съм се бил в залите,сега правим закони, опитваме се да помагаме. На 70 години няма да ходя да се бия по площади, да се дърпам за сакото", каза още той.
Припомнаме, че вчера лидерът на ГЕРБ каза, че "всички са вече професионално протестиращи. Той заяви, че даже на него му се ходи на протест, след което посреда и поканата от страна на ПП.
Борисов коментира още и какъв трябва да бъде кандидатът за президент на България, както и случилото се с директорът на ОДМВР-Русе.
