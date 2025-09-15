ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Борислав Сарафов нареди РП-Варна да разследва сина на прокурор от Бургас, заловен с 50 кг марихуана
Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“.
Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чарлз иска Хари обратно в семейството
14:59 / 13.09.2025
Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
20:55 / 13.09.2025
Радина Червенова: Беше въпрос на време
12:39 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
22:50 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:36 / 13.09.2025
Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
16:27 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: