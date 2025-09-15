Новини
Борислав Сарафов нареди РП-Варна да разследва сина на прокурор от Бургас, заловен с 50 кг марихуана
Автор: Цвети Христова 18:24Коментари (0)69
©
Във връзка с проведена специализирана операция на ГДБОП-Бургас, при която млад мъж, син на прокурор от Апелативна прокуратура-Бургас, е арестуван с 50 кг марихуана, по разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство ще бъде възложено на Районна прокуратура-Варна.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража“.

Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.






