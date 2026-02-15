Борислав Сандов, сключил споразумението със сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (Сдружение НАКЗТ). Това заяви самият той в ефира на Bulgaria ON AIR.
"И не мисля, че има каквито и да е основания за обвинение, защото аз не съм нарушил закона по никакъв начин", каза Сандов.
На въпрос дали очаква да получи обвинение, той отговори:
"Вече видяхме твърде много случаи, в които се търсят изкупителни жертви, за да се прикрие институционална безотговорност или нехайство, или некадърност. Но вярвам, че няма да съм такава жертва".
"Достатъчно е, че публичният ми образ беше сринат, макар и да нямам пряка връзка с този криминален случай", категоричен бе Сандов.
Той разказа подробности за споразумението, което министерството му е сключило с организацията.
"Докато аз управлявах МОСВ, министерството беше отворено за всички онези, които работят, особено НПО, по опазване на околната среда, без да има някаква цедка, някаква цензура... Месец, след като аз съм се заклел в Народното събрание, дойде Ивайло Иванов - един от загиналите на хижа Петрохан, представи идеи, показа ми снимки от общи събития с Федерация на рейнджъри от Европа и каза, че имат база и добра техника, която са си докарали от Мексико, с която биха желали да помагат", разкри Сандов.
Той посочи, че е приел предложението и е призовал рейнджърите да подават сигнали за нарушения, ако имат такива. След седмица Иванов отново отишъл в министерството и поискал организацията да се официализира, но Сандов отказал.
В крайна сметка подписали споразумение за партньорство, което да не е ангажиращо. На организацията не са давани права или контролни функции, държавата по никакъв начин не е финансирала организацията, подчерта бившият екоминистър.
Той разкри, че не е познавал добре мъжете от хижата в Петрохан, но не вярва, че са се самоубили.
"Аз лично не мога да повярвам, защото основно съм виждал Ивайло Иванов, че той ще допусне тези кучета да бъдат оставени вътре и те да ги запалят. Ако е станало така, че някой друг е запалил хижата, особено предвид, че се говореше кой е бил там първи и т.н... ДАНС дължат много отговори, включително за това. Кметът на Гинци, който първи е бил там, и е бил поемно лице, твърдеше, че първо е видял тях. И ако е имало агенти на ДАНС тук, какво точно са направили няма как да знаем и опасявам се, че надали ще разберем", заключи Борислав Сандов.
