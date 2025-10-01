Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Борислав Гуцанов: Пенсионната възраст трябва да остане такава, каквато е по закон
Автор: Емануела Вилизарова 18:21Коментари (0)116
© МТСП
"Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предлага промени във възрастта за пенсиониране. Категорични сме, че пенсионната възраст трябва да остане такава, каквато е по закон.“ Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на блиц контрол в Комисията по труда и социалната политика към парламента. Той посочи, че средната продължителност на живота у нас е една от най-ниските в Европа и в този контекст повишаване на пенсионната възраст не е оправдано.

Относно пенсионните вноски министърът подчерта, че не трябва да има увеличение нито за първия, нито за втория стълб поне до 2026 – 2027 г., съобщават от МТСП.

Като основен резерв в пенсионната системата министър Гуцанов посочи борбата със сивата икономика, която според различни данни достига до 25% и повече. "Когато една четвърт от икономиката е в сянка, това е изключително високо ниво. Именно тук са най-големите възможности за осигуряване на допълнителни средства за пенсионната система“, каза той.

Акцент министърът постави и върху минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, преговори за който е имало преди повече от 10 години. "В момента има огромно разминаване, защото за десет години много работещи специалисти остават на минималния праг. Нали не вярваме, че един главен счетоводител работи за минимална работна заплата. Явно се плаща по някакъв друг начин. Ако искаме реална борба със сивата икономика, актуализацията на минималните осигурителни прагове по професии е голяма възможност. Това трябва да стане със съгласие между синдикати, работодатели и МТСП,“ каза министърът.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
Мед, кафе и зехтин – хранителните продукти, които най-често се фалшифицират
18:28 / 29.09.2025
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
Има светлина в тунела на българо-македонската граница
14:59 / 29.09.2025
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
Присъдиха Националната награда "Акад. Марин Големинов" на изтъкната оперна прима
09:36 / 29.09.2025
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
Колко получават татковците, които си взимат 15-дневен отпуск при раждането на наследника?
20:29 / 29.09.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Водна криза
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: