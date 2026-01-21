Борислав Гуцанов.
По думите му още над 200 души - хора с увреждания, които се нуждаят от най-модерните и иновативни помощни средства, ще могат още днес да ги получат.
Относно пенсионната реформа, Гуцанов посочи, че не знае дали в НС ще има време да се приеме.
"Трябва много внимателно да се подхожда, когато говорим за пенсионна реформа. Когато са правени разчетите за втория стълб са взети определени виждания, но дали те са изпълнени в момента. Защото не считам, че е нормално две пенсии да са по-малко от една пенсия и за това сега въвеждането на мултифондовете има за цел да бъде избегнат този проблем, който се получава. Въздържам се от крайности и от определени точки, които се предлагат, за да не стане така, че нещо, което се е мислило за добро преди 25 години, в момента отново да не е изчистено по най-добрия начин. Важното е хората да получават възможно най-големи пенсии и да са сигурни в пенсионната система", каза още той.
