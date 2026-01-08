Сподели close
През последните години има постоянно природни явления, които създават огромни препятствия и стигаме до човешки жертви. Последните бяха огромните наводнения, пожарите. Тогава Министерство на труда и социалната политика отреагирахме като предоставихме 14 млн. лв. отново през пожарната към общините за превенция и доброволци. Сега - предоставяме 40 млн. евро на общините и общински предприятия за предварително почистване на дерета, залесяване на сухи реки. Това обяви министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов.  

Гуцанов представи механизъм за подпомагане на общините в борбата с природните бедствия. 

"Направили сме връзка да бъдат наемани безработни хора, които са регистрирани в Агенцията по заетостта. Заплащането е една минимална заплата, а за висшисти една минимална работна заплата плюс 50%. Програмата ще допринесе не малко, за да бъдат взети предварително мерки, а не след като е станал проблемът да се чудим какво и защо се е случило и защо държавата не е била на мястото си", каза още той.

Гуцанов заяви, че това е програма, която ще служи като превантивна мярка. 

От своя страна зам.-председателят на Националното сдружение на общините Донка Михайлова заяви: 

"Новата национална програма за превенция на бедствия чрез почистване на дерета и рискови терени е важна стъпка към трайно решаване на един дългогодишен проблем за общините. Темата със затлачените дерета и речни корита е изключително сериозна, особено за планинските общини. Деретата не са нанесени в кадастралната карта на общините в голямата си част. Законът за горите поставя редица ограничения за почистванията им, свързани с отпадналата дървесина, която според закона следва да не бъде събирана"

Михайлова обясни, че всяка община ще определи конкретните терени, които ще бъдат включени в програмата и допълни, че идеята за програмата е възникнала след трагедията в курорта Елените.