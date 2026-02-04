"Възраждане“ настоя Туристическият гаранционен фонд да поеме изцяло защитата на потребителите и разплащанията към доставчиците на туристически услуги без участието на застрахователни компании - за разлика от приетия на първо четене законопроект, който въвежда комбиниран модел със застраховки, вноски във фонд и банкови гаранции. Това обясни народният представител от "Възраждане“ Борис Аладжов по време на дебатите в пленарната зала преди гласуването на първо четене на промени в Закона за туризма.Поправките предвиждат създаването на такъв Туристически гаранционен фонд с цел по-ефективна защита на потребителите при фалит на туроператор. Идеята е той да покрива всички предвидими плащания, включително разходите за репатриране, като туроператорите предоставят обезпечения в достатъчен размер за възстановяване на платените суми.Според Борис Аладжов, който е член на парламентарната Комисия по туризъм, предложеният механизъм натоварва излишно сектора и създава административен хаос. Той предупреди, че това неминуемо ще се отрази и на цените на туристическите пакети: "Предложеният вариант увеличава административната тежест и разходите на туроператорите, свързани със сключване на застраховки и внасяне на вноски във фонда, което най-вероятно ще се отрази и в крайната цена на туристическия пакет.“И допълни: "Според нас Туристическият гаранционен фонд трябва да покрива всички разходи, свързани с разплащане, доставка на туристически услуги, хотелиери, ресторантьори, превозвачи, без участието на застрахователя, включително на потребителите, което доказва и тезата ми, че търсим балансиран подход.“Той подчерта, че целта на законодателните промени трябва да бъде единствено ефективната защита на туристите при неплатежоспособност на туроператорите."Разглежданият законопроект трябва да има една единствена цел, а именно създаването на ефективен механизъм за защита на потребителите срещу рискове от несъстоятелност или неплатежоспособност на организаторите на туристически пакети, като им гарантира връщане на средствата в случаите на предсрочно прекратяване на договора за туристическото пътуване“, каза Аладжов от парламентарната трибуна.Той обясни, че в практиката на държавите членки на ЕС съществуват два основни модела за защита - чрез застраховка или чрез гаранционен фонд."Опитът на държавите членки показва, че са известни два способа за изпълнение на такъв механизъм. Първият е сключване на застраховка от организатора на туристическия пакет за рискове срещу неплатежоспособност или несъстоятелност. Вторият способ е гаранционен фонд, който набира средства чрез вноски от туроператорите и при възникване на неплатежоспособност или несъстоятелност покрива неговите задължения пред доставчиците на туристически услуги“, каза още той.По думите му действащият Закон за туризма вече е възприел първия вариант чрез задължителната застраховка "Отговорност на туроператора“, но на практика той не осигурява пълна защита на потребителите."Какво реално се случва сега при фалит на туроператор? Единствената възможност пострадалите да си върнат поне част от парите е да се ползват от застраховката "Професионална отговорност“. Засегнатите получават средства само в рамките на размера на тази застраховка, тоест до изчерпването на лимита. Не е ясно по каква схема потърпевшите потребители биха били обезщетени – спрямо размера на платената сума или по реда на предявяване на претенциите.“, посочи Аладжов.Той разкритикува новия законопроект заради въвеждането на т.нар. хибриден модел."Предложеният законопроект изменя действащия механизъм и създава комбиниран вариант между задължението за сключване на застраховка "Отговорност на туроператора“ и създаване на Туристически гаранционен фонд за покриване на същите рискове, като въвежда и допълнителна гаранция - безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на фонда.“, обясни народният представител.Той подчерта липсата на логика туроператорите да бъдат натоварени едновременно със застраховки, вноски във фонд и банкови гаранции."Възниква въпросът кое налага туроператорите да сключват застраховка срещу рисковете от неплатежоспособност и в същото време да правят вноски в Туристическия гаранционен фонд. Считаме, че този подход ще ги натовари допълнително – и финансово, и административно“, каза той.В заключение той подчерта, че "Възраждане“ ще внесе предложения между първо и второ четене, с които да се премахне ролята на застрахователите и фондът да поеме изцяло функцията по обезпечаване на риска. Той допълни, че редица становища по законопроекта, включително от Министерството на икономиката, са отрицателни и потвърждават опасенията за прекомерна тежест върху бранша.