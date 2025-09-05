Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Болногледачи ще заместват медицинските сестри в общите грижи за пациентите?
Автор: Велизара Ангелова 16:26Коментари (0)89
©
Здравни асистенти да извършват общите грижи за пациентите вместо медицинските сестри. Това предвижда проектът на медицински стандарт "Здравни грижи“, който бе публикуван на страницата на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане по-рано днес.

Ведомството посочва кано причина недостига на медсестри така и липсата на възможност те да се фокусират върху специфичните за професията им дейности, докато общите грижи могат да бъдат поети от хора с по-ниско квалификационно ниво.

Това са дейностите по предоставяне на общи грижи за пациентите – хранене, общ тоалет, съпровождане, наблюдение за отклонения от нормата и уведомяване на медицински специалист; смяна на личното и постелъчното бельо; пренасяне на лекарствени продукти, медицински изделия и биологичен материал; дейности по дезинфекция и хигиена; стерилизация на инструменти, консумативи и материали; подпомагане дейността на медицинските специалисти и др. 

Медицинският стандарт е предпоставка за извършване на предварителна оценка и

последващ контрол на медицинските дейности и здравните грижи, както и за преценка до каква степен е осъществено дължимото поведение на медицинските специалисти, ангажирани с диагностично-лечебния процес и здравните грижи. Положителното въздействие на медицинския стандарт се изразява в използването му като инструмент за гарантиране и подобряване на качеството на предоставяната грижа и оценката на резултатите от промените, пряко свързани с пациенти. 

В него са систематизирани професионалните дейности, които да се оказват от съответния медицинската сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор, масажист (с увредено зрение), както и изискванията към лицата.

"Предвид установената трайна тенденция на недостатъчност на медицински сестри във всички структури на системата на здравеопазването вкл. и в болничната помощ и необходимостта тези висококвалифицираните специалисти да се фокусират върху изпълнението на специфичните си професионални дейности, се допуска до 20% от необходимия брой медицински сестри да се допълни от съответния брой здравни асистенти с документ за завършено професионално обучение".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:50 / 04.09.2025
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:03 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
11:29 / 03.09.2025
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
Родители от Дупница са пребили дъщеря си
14:39 / 04.09.2025
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
13:10 / 03.09.2025
Актуални теми
Пожари 2025
Лято 2025
Бюджет 2025
Колективната отбрана на Европа
Военният парад в Пекин-2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: