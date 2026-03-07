Бойко Борисов днес, предаде репортер на ФОКУС.
Кметът посочи още, че предстои изграждане на спортна зала и вече има открит медицински център.
В Царево има и точка за медицински хеликоптер, а Киров каза още, че в Царево ще има и болница, инвестициите за която ще са чуждестранни.
"Колкото и точки за медицински хеликоптер да направим, все ще бъде натоварен този център", каза лидерът на ГЕРБ и посочи, че се работи по четирилентов обходен път през Бургас, село Маринка и язовир "Ясна поляна".
Очетен е и ръст на туризма в Царево - приходите са нараснали тройно.
"Това значи повече данъци", отбеляза Борисов.
В тази връзка, той коментира и смяната на шефа на НАП: "Това е вид благодарност за рекордните приходи - над 14 млрд. лева. Но на тях това им трябва само за репресии, за месец и половина не могат даже да ги объркат достатъчно. НАП явно има голямо значение за честността на изборите. Тези хора са толкова забавни - ако не беше тргично, щеше да е смешно".
"Мисля, че макар и за месец, хората ги видяха, че освен кариеризъм и това да сложат своите хора, които видно не стават, всяка седмица правят нова оставка. В същото време как за една седмица установиха, изискаха и провериха работата на областните управители и на полицейските началници", отбелязва Борисов.
Той коментира накратко и работата по случая "Петрохан" - според него, от кабинета "Гюров" "всячески се опитват да го потопят и го потапят".
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.