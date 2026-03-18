Бойко Борисов пред журналисти по време на отбелязването на 50-годишнината от създаването на Европейската народна партия (ЕНП).
Относно удължителния закон за бюджета
"Днес, без никой да ни е задължавал и без да имаме каквито и да било партийни ангажименти, подкрепихме удължителния бюджет, предложен от правителството. И вместо да ни кажат едно голямо "благодаря", защото намерихме мнозинство, те отново продължават с арогантно и надменно поведение. Ако ГЕРБ не беше поел водещата роля в подкрепата за удължителния бюджет, той днес нямаше да бъде приет на гласуване. Вчера правната комисия се провали. И сега, на всички, които ме питаха "Защо с "Ново начало"?", ще отговоря така" защото, когато привлякохме "Ново начало", мина удължителният бюджет, законът за лобизма, който е необходим за ПВУ, мина кодексът и още 2-3 неща, които предстоят да се случат в следващите дни. Трябваше да дойде Гюров и да поиска подкрепа от политическите партии. Но понеже те не могат, а аз не искам да изглежда така, сякаш ГЕРБ наказва българите, вчера и онзи ден ние поехме лидерството в целия процес и всичко това се случи", каза Борисов.
