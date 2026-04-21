Поздравявам Румен Радев за убедителната победа. Остави ни с ПП-ДБ да се избием помежду си, да водим своята кампания, да се унижаваме взимно. И накрая стана, както мъдрият народ е казал: Двама се карат, третият печели", заяви на пресконференция лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод резултатите от предсрочните парламентарни избори.

По думите му ще имаме еднолично управление и всички добри намерения и идеи могат да се сбъднат.

"Румен Радев си има президент и конституционни съдии, избрани от него. Може да направи всичко, което е казал. Претърпяхме крах на някои места. В Разград и Търговище нямаме избрани депутати. Изводът е, че дружбата с БСП и ПП-ДБ ни отне общо 400 000 гласа. Много умно Румен Радев се обяви срещу всички и спечели, народът си го избра за вожд", допълни Борисов.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че в предишното управление някои неща са зависели от гласовете на ДПС, а затова са загубени още гласове. "ГЕРБ има не един, а 20 лидери, този въпрос не стои пред нас. Сега трябва да изведем партията, не смятам да си подам оставката. Не е имало модел "Борисов - Пеевски", но имахме общи цели като еврозоната, но тази цел си заслужаваше. Свършихме много работа. Сега има модел "Радев - Копринков", каза още Борисов.

От своя страна Томислав Дончев каза, че ситуацията предполага вглеждане в себе си. "Причината за по-лошия ни резултат е ясна - неодобрени партньорства, олевяването на партията. Получихме заслужено наказание. Отредиха ни ролята на опозиция, ще я изпълняваме достойно", каза още той.

По думите на кмета на Стара Загора Живко Тодоров ГЕРБ трябва да запази своя десен, антикорупционен профил и да бъде партията, която излъчва тези послания.

"В никакъв случай не трябва да влизаме в безпринципни коалиции. Ще търсим сътрудничество с останалите десни партии в парламента и извън него", заключи той.