|Бойко Борисов се появи на необичайно място, разгледа производството на "камикадзе дрон"
Фирмата е специализирана в производството на бронирани бойни машини, дронове и военни електронни изделия.
Заедно с лидера на ГЕРБ бе и министърът на отбраната Атанас Запрянов.
От завода обясниха на Борисов, че капацитетът на производство на "камикадзе дроновете" е към този момент по 50 на месец.
"Ако имаме инвестиция, може да го направим и 150 на месец", обясниха му домакините.
Борисов каза: "И руснаците, и украинците казват, че по 300 пускат".
Производителите уточниха, че този тип дронове развиват скорост до 200 км/ч.
