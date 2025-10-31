ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов с голямо предупреждение за Бюджет 2026
"Фокус" припомня, че вчера ССУ предложи минималната работна заплата да стане 620 евро, тоест 1213 лв.
"По всички параметри заплати, пенсии и тн. ние се движим в инерцията, която беше зададена в сглобката", каза още Борисов и допълни, че няма партия, която да излезе и да каже, че Асен Василев е вдигал много пенсии, а ГЕРБ ги спирала.
"С милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние "така готини", каза лидерът на ГЕРБ.
Борисов алармира, че има опасност да надхвърлим 3-процентовия дефицит, но правят всичко възможно да не стана така.
"Днес смятат последно. Ще има съкращение в администрацията - полиция, армия - колкото ПП съкращаваха, толкова ние", каза той.
