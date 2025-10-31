Новини
Бойко Борисов с голямо предупреждение за Бюджет 2026 
Автор: Марияна Стойчева 10:13
©
Вчера се направиха някои промени на Съвета за съвместно управление. Бюджет 2026 е едно продължение на бюджетите, които приехме в сглобката. ГЕРБ винаги държахме един фискален резерв, водехме консервативна политика, докато не дойдоха "Продължаваме Промяната" и всички системи нараснаха. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по тема Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус". 

"Фокус" припомня, че вчера ССУ предложи минималната работна заплата да стане 620 евро, тоест 1213 лв.

"По всички параметри заплати, пенсии и тн. ние се движим в инерцията, която беше зададена в сглобката", каза още Борисов и допълни, че няма партия, която да излезе и да каже, че Асен Василев е вдигал много пенсии, а ГЕРБ ги спирала. 

"С милиард отгоре даваме на пенсионерите, за да изглеждаме и ние "така готини", каза лидерът на ГЕРБ. 

Борисов алармира, че има опасност да надхвърлим 3-процентовия дефицит, но правят всичко възможно да не стана така. 

"Днес смятат последно. Ще има съкращение в администрацията - полиция, армия - колкото ПП съкращаваха, толкова ние", каза той.


