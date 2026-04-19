ГЕРБ няма да работи с никого, няма да се коалираме с други, каза лидерът на партията Бойко Борисовслед като гласува, предаде репортер на ФОКУС.

Според мен е малък шансът за съставяне на правителство след тези избори. В страната има масов провал с машините, и то точно там, където ги предупредихме, че ще има проблем с батериите. Сега една частна фирма с отвертки ходи и бърка по машините. Какви са тези хора, проверявани ли са?“, попита Борисов. Нашите РИК-ове и СИК-ове ни звънят и казват какво е положението.

“Ала-бала“-та с машините сме я чували, добави Борисов.