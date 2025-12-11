Бойко Борисов.
По думите му оставката ще е първа точка утре в НС.
"Никакво преформатиране няма да има. Няма да ми се качват на гърба. Никакъв бюджет няма да се гледа от нас. Ние ще се грижим и ще помагаме да не се вдигнат цените, но правителство в оставка вече не работи", категоричен е Борисов.
"Благодаря на всички от протеста, свършиха ми страхотна работа", каза още той.
Борисов посочи, че Желязков е направил така, че през тези 11 месеца да няма нито едно нещо, от което да се срамуват.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.