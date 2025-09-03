Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума
Автор: Петър Дучев 09:37Коментари (0)101
© Булфото (архив)
Продължаваме пътя по еврозоната, приемането на бюджета, който е много важен за това, усвояване на проваления ПВУ и това, което с дружни усилия постигнахме. Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предаде репортер на "Фокус".

Договорът с "Боташ"

"Крайно време е да използваме контактите на президента Радев така, както отиде при президента да направи  Щайнмайер, да отиде и при Ердоган. И така, както му направи подарък и за предоговарянето на договора с "Боташ". Защото като проверих България се оказва на-громелият инвеститор в турската газопреносна система. 6 млрд. е договора, докато почиваха колегите около 700 млн. имаме да даваме. Надяваме се именно тази работа между институциите добронамерено, с подаръци да продължи", коментира Борисов и допълни, че не вижда как ще се "измъкнем" от този договор.

Вот на недоверие

"Вижте колко е хубаво да има партии да внасят вотове, да напрягат. Карат се за бащинство на вота. Не можем да разберем кой точно го внася. Най са ми интересни колегите от ПП-ДБ със съучастието с всичко това. От една година говорят за еврозоната и проевропейското развитие на държавата. В същото време председателят на Комисията е в България. По механизма SAFE сме първи и изведнъж всичко това трябва да го съборят, за да се сдружат с "Възраждане", "Величие", МЕЧ. Не мога да ги разбера, но може би имат своите аргументи", заяви Борисов.

Оръжията за Украйна

Лидерът на ГЕРБ посочи, че оръжия за Украйна като помощ не сме изнасяли, а са предоставяни през фирми. "Старо въоръжение, което не използваме, прададохме за около 300 млн. евро."

"Имаме шанс една от най-ценните стоки - специалният барут да го правим в България. Точка", посочи той.

Правителството и коалицията

По думите му правителството никога не е било стабилно. "Сега дружно вече всички го клатят. То не е стабилно. Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай", посочи лидерът на най-голямата парламентарна партия. "Когато искаш да свалиш едно правителство, трябва да си наясно какво се случва след това", посочи Борисов.

Още по темата: общо новини по темата: 1503
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/251 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очакват печалби, но може да загубят
20:54 / 01.09.2025
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
Главен инспектор Юлиан Петров: Пожарът в Рила е локализиран на площ от над 200 декара, днес не сме искали помощ от въздуха
09:54 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
Дянков предупреди: Повишаването на данъците е неизбежно, но увеличаването на социалните осигуровки е "най-лошата идея"
14:59 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Природни стихии
Пожари 2025
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
Конфликт Израел-Газа
Военният парад в Пекин-2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: