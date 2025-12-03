Румен Радев срещу еврото мощно, подкрепян от проруските партии, не мина. И не мина как?- Благодарение на ГЕРБ, ПП-ДБ и "ДПС-Ново Начало". Това заяви във видео обръщение в Instagram лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
Това е второто видео на лидера на ГЕРБ в тази платформа.
"Аз мисля, че скоро нашите младежи трябва да разберат как се стигна до "годежа", сватбата и как направихме сглобката- трябва да го знаят", заключи загадъчно Борисов.
