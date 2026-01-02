Бойко Борисов пред Явор Дачков в интервю, публикувано в YouTube подкаст.
По думите му, ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще ги изчистят.
"Нито е вярно, че Пеевски управлява държавата, нито че е под американска санкция. Възходът на Пеевски в политиката е вследствие на действията на ПП-ДБ. Те знаеха, че аз ще довърша цикъла на ГЕРБ - трите гилотини, които стояха над главите ни: Еврозона, Шенген, Мониторингов механизъм", допълни Борисов.
Лидерът на ГЕРБ посочи, че в България слуховете често се преразказват като реалност. "Понякога енергичността създава грешно впечатление", каза още той.
Борисов отсече, че е негова заслуга, че в България няма нелегални мигранти. "В един–два часа през нощта можеш да си ходиш по центъра на София. В Европа в осем часа вечерта хората се прибират и се крият", допълни той.
На въпрос защо не е станал премиер, Борисов отговори: "Другите партии в коалицията избързаха от неопитност и поставиха това като условие. Ако бях премиер, щях да имам поне две срещи с Тръмп. Всички ключови въпроси щяха да имат много по-бързо разрешаване", категоричен е той.
