Бойко Борисов.
"Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, над 100 хил. асистенти няма да ги получат, над 400 хил. семейства добавките няма да получат", коментира Борисов.
"Всичко това си има име - казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.
DeCommunism
преди 22 мин.
Асен Василев и промяната, е...ха мамата на държавата!
