Бойко Борисов в социалните мрежи.
Борисов заяви, че в последното от ГЕРБ са направили "реални стъпки".
"Развихме капиталовия пазар и въведохме данъчни стимули за инвестиции в иновации. Това не са обещания, това вече работи", написа той и посочи какви са конкретните ангажименти на партията:
Увеличаваме инвестициите в наука и иновации;
Разширяваме данъчните облекчения за изследвания и разработки;
Свързваме бизнеса с науката – с реални центрове и технологичен трансфер;
Развиваме изкуствения интелект и изчислителната инфраструктура в България;
Създаваме условия за повече инженери и висококвалифицирани кадри;
"Даваме шанс на хората да се преквалифицират и да влязат в дигиталната икономика. И нещо много важно – махаме пречките - по-малко бюрокрация, по-бързи процедури, повече сигурност за инвеститорите. Нашата цел е ясна - България да не догонва, а да води. Ние можем и го правим", заключи лидерът на ГЕРБ.
