Бойко Борисов в своя Facebook профил, който бе на среща с членове и симпатизанти на партията в Силистра.
"За нас властта не е самоцел, затова осъзнахме, че нашето участие в управлението загуби своя смисъл. Правителството беше създадено, за да сложи край на една поредица от 7 избори, които струваха на България 1 млрд. лв., а сега ги търсим за доходи. Използвахме този важен политически момент за влизане в Еврозоната и за да осъществим ПВУ. Защото знаем, че в държава с изключителна политическа нестабилност инвеститори не идват", написа още той.
Борисов обясни, че ГЕРБ за пореден път е проявил държавническо поведение, за да бъде мост, а не спирачка в името на това да дадем перспектива.
"Подаваме оставка и защото войната може да бъде прекратена само от този, който може да постигне мира", заключи той.
