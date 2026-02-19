Бойко Борисов на среща с министрите от кабинета "Желязков".
По думите му са направили и много грешки. "Пакетираха ни с Пеевски, но ние взехме подкрепата, за да влезнем в еворозоната и Шенген", допълни той.
Относно служебното правителство Борисов посочи, че то е ангажимент на президента Йотова и трябва да подготви честни избори.
"Носим отговорност единствено за министър Запрянов. За началник Бъчварова – да, работила е с нас, но искам да кажа, че това си е неин личен избор. Ако е вярно това, което се пише за вицепремиера Стоил Цицелков, е голяма грешка на Йотова и Гюров, че са го допуснали", отсече лидерът на ГЕРБ.
"Който не работи – не греши. Много гордо можем да отидем пред избирателите", заключи Борисов.
