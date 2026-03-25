Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"Никога не съм нарушавал първи добрия тон, защото знам, че изборите идват и си отиват и после трябва да седнем на една маса, за да разговаряме“, заяви в Кюстендил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той посети Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ и храм "Свети Димитър Солунски“. Борисов беше посрещнат от водача на листата на ГЕРБ за област Кюстендил Христо Терзийски

Бойко Борисов посочи, че в ГЕРБ има ясен модел – председател, заместник-председатели, Изпълнителна комисия и народни представители.

"Другите имат някаква коалиция на задкулисието, зад която надничат олигархията и сянката на Копринков, който уж не е сред официалните лица, а всички много добре знаем, че той ръководи всичко. Пак питам: за какъв "модел“ говори Радев?! Този, който вкара България в Еврозоната, Шенген и успя да предоговори ПВУ, с който днес кметовете имат възможност да реализират ключови проекти ли?!

Всеки в България знае, че сянката на Копринката управлява коалицията на Радев. И това е една много малка част от това, което се знае. Има модел "Копринков–Радев“ и ако този модел е спасител – да са живи и здрави спасените“, каза още лидерът на ГЕРБ.

По думите на Борисов, 2,5 години кметовете работят без редовен бюджет, а в последния ден на 51-вото Народно събрание е водена битка дали общините да могат да използват преходните остатъци. ГЕРБ е подкрепил това решение. "Никога не сме делили кметовете по партийна принадлежност – те са най-близо до хората и най-добре знаят от какво има нужда всяка община“, каза Борисов.

Той пое ангажимент след 19 април да има стабилно управление. "В Кюстендил показваме работещия модел. С осигурените от правителството "Желязков“ над 16 млн. лв. се разширява Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“ с над 2000 кв. м. Целта е тя да се превърне в още по-значим културен център, представящ наследството на Майстора. Поемаме и ангажимент за допълнителни 2,5 млн. евро за довършване на подземната антична част“, допълни Бойко Борисов.

По думите му ГЕРБ винаги последователно е подкрепяла и ще продължи да подкрепя всички вероизповедания в България. Духовността и традициите са ключови за съхраняването на националната ни идентичност и общественото единство.

"През годините сме подкрепили изграждането и възстановяването както на православни храмове, така и на джамии и други религиозни обекти. За нас всички религиозни общности са равнопоставени и заслужават уважение и подкрепа. Ето защо и с поправки в Закона за вероизповеданията направихме така, че всички свещенослужители да получават заплатите си от държавата“, заяви Борисов.