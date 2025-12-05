Бойко Борисов във видео в социалната мрежа TikTok от профила на партията.
"Най-важните неща в бюджета, които защитава ГЕРБ са: отпадането на данък дивидент, осигуровките, СУПТО и развързване на работните заплати", каза Борисов.
Относно социалната сфера: "10% увеличение за всички българи, както и пенсиите, както и майчинските и всички останали договорености, които се надявам днес Тристранката да одобри и синдикати, бизнес и правителство, и следващият понеделник-вторник да бъде внесен бюджета", добави лидерът на ГЕРБ.
