Бойко Борисов в Брестовица.
По думите му през годините ГЕРБ са показали, че когато има стабилност и работа, могат да се правят реални неща – ремонти на пътища, водопроводи, училища, детски градини.
"Това не са обещания, а конкретни резултати. Но знам, че има още много работа. За мен е важно младите хора да имат причина да останат тук – да има работа, инфраструктура, интернет, нормални условия за бизнес. Малките общини са гръбнакът на България. Ако те се обезлюдят, губим част от страната си. Затова нашата цел е ясна: повече инвестиции в регионите, подкрепа за местния бизнес, програми за земеделие и заетост и по-добри услуги за хората. Парите на държавата трябва да стигат и до вас, а не само до големите градове. Но най-важното е да работим заедно – държава, община и хора", допълни Борисов.
Лидерът на ГЕРБ посочи, че само за последната 1 година в мандата на кабинета "Желязков" над 1 млрд. евро е достигнала стойността на сключените договори за ремонти на ВиК мрежата в страната.
"Средствата са осигурени по Общинската инвестиционна програма и по европейски проекти. Реконструкцията на водопроводната мрежа в село Брестовица (Община Борово) е поредното доказателство, че когато от ГЕРБ поемем ангажимент пред хората го изпълняваме без да ги делим на наши и ваши или големи и малки населени места", каза още Борисов.
Преди това посети Бяла, като разгледа реставрирания мост на Колю Фичето и Експо центъра "Уста Колю Фичето" и заяви: "България винаги се е градяла от хора с талант, труд и характер. Майстор Колю Фичето е доказателство за това – човек, който без модерни технологии е създал мостове и сгради, които стоят здраво и до днес. Тези мостове не са просто камък и вар. Те са символ на българската упоритост и труд. Във време, когато светът се променя бързо, наш дълг е да помним и пазим делото на такива велики българи. Защото народ, който уважава своите майстори и своята история, знае накъде върви."
