Áîéêî Áîðèñîâ: Êðèçàòà íå å îòìèíàëà, òðÿáâà äà ñå ìîáèëèçèðàìå!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 14:51 / 19.07.2020Êîìåíòàðè (3)26
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Çà ñúæàëåíèå, êðèçàòà íå å îòìèíàëà è íè òðÿáâà îùå ïî-ñèëíà ìîáèëèçàöèÿ íà âñè÷êè ðåñóðñè.

Ïîæåëàâàì íà âñè÷êè ñëóæèòåëè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúíøíèòå ðàáîòè çäðàâå è ñèëè, çà äà èçïúëíÿâàò îùå ïî-ìîòèâèðàíî è îòãîâîðíî çàäúëæåíèÿòà ñè!"









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