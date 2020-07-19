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|Áîéêî Áîðèñîâ: Êðèçàòà íå å îòìèíàëà, òðÿáâà äà ñå ìîáèëèçèðàìå!
Ïóáëèêóâàìå áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà îáðúùåíèåòî íà ïðåìèåðà:
"Äåíÿò íà áúëãàðñêàòà äèïëîìàòè÷åñêà ñëóæáà e ïîâîä îòíîâî äà ñè ïðèïîìíèì, ÷å êîëåãèòå ïîêàçàõà âèñîê ïðîôåñèîíàëèçúì, êàòî çàùèòàâàõà äåíîíîùíî èíòåðåñèòå íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè è íà áèçíåñà â òåæêàòà ñèòóàöèÿ íà ãëîáàëíà ïàíäåìèÿ. Áëàãîäàðåíèå íà òåõíèòå óñèëèÿ õèëÿäè íàøè ñúíàðîäíèöè óñïÿõà äà ñå çàâúðíàò â ðîäèíàòà, êîãàòî ãðàíèöèòå áÿõà çàòâîðåíè, à àâèîêîìïàíèèòå íàìàëèõà äðàñòè÷íî ïîëåòèòå.
Çà ñúæàëåíèå, êðèçàòà íå å îòìèíàëà è íè òðÿáâà îùå ïî-ñèëíà ìîáèëèçàöèÿ íà âñè÷êè ðåñóðñè.
Ïîæåëàâàì íà âñè÷êè ñëóæèòåëè íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà âúíøíèòå ðàáîòè çäðàâå è ñèëè, çà äà èçïúëíÿâàò îùå ïî-ìîòèâèðàíî è îòãîâîðíî çàäúëæåíèÿòà ñè!"
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