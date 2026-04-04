Няма да има вода, всички ви плашат. България води такава политика, че всички ни обичат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес, навръх Лазаровден посети град Алфатар, област Силистра.

"Изборите са състезание, не са на живот и смърт, работата трябва да върви и да има добри резултати. След 19 април ние пак ще си останем хора", каза той.

Борсиов подчерта, че няма от какво да се страхува. "Толкова избори сме спечелили", допълни лидерът на ГЕРБ.

По думите му за община Алфатар партията е направила "куп неща".

"Изключително успешни мандати имаме. Развихме града и придобихме европейски вид", каза кметът на Алфатар Янка Господинова.

Според нея жителите на града държат много на традициите и културата и имемно поради тази причина инвестират в читалищна инфраструктура. Господинова разкри, че общината заложила много и на подобряването на пътищата.

На място Бойко Борисов беше приветстван от симпатизанти на различни възрасти, както и от местния ансамбъл.