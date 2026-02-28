Бойко Борисов в социалните мрежи по отношение на нарастващото напрежение в Близкия Изток.
"Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика, винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа. Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия Изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ", написа Борисов.
