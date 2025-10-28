Бойко Борисов: Имаме 3% заложено. Кое е по-важно – еврозоната на 1 януари или отново да си говорим кой на кого е дал пари?

© Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се присъеди към дискусиите заедно с директора на "Райнметал“ Армин Папергер малко след подписването на договор за завод за барут, който ще бъде изграден в България на стойност 1 млрд. евро. Той взе участие по време на форума "Капитал" - Regional Defence Summit 2025 и направи изявления по актуални теми.



"Ще направим още един завод, за средните калибри", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



"Ако нямаше редовно правителство, нямаше да подпишем днес този договор. Нямаше да подпишем за следващия завод“, обясни Борисов, цитиран от NOVA.



Той подчерта, че и президентът Радев е подкрепил сделката



"Светът е разделен в момента. Аз твърдо съм избрал къде е ГЕРБ - той е с колегите от Западна Европа, САЩ и подкрепям Украйна", каза още Бойко Борисов.



"Екипите на Папергер в България вече посетиха част от частните оръжейни заводи, а ние имаме прекрасни такива – в Панагюрище, в Самоков, Стара Загора и те знаят целия арсенал на "Райнметал“ и дъщерните му компании", допълни още Борисов.



По негови думи това ще даде тласък на тежкото машиностроене в целия регион и най-вече ще е в България.



"Ние имаме изключително квалифицирана работна ръка, много добри инженери, добри специалисти, много добри иновативни учени и правят всичко възможно чрез правителството те да се срещат с хората на първия ред и господин Папергер", подчерта лидерът на ГЕРБ.



"Ние искаме да имаме такава отбранителна индустрия, промишленост и армия, която да не позволява на други държави да си мислят, че могат да ни нападат", категоричен е той. По думите му кризата ще стане по-тежка и Европа трябва да мисли как сама да се извади от положението, в което е.



"Следващите ни ходове са в стоманодобивния сектор, в минното дело, където имаме такива ценни метали, за които сме затворили мините – имаме какво да си говорим, да градим заедно, има и да си говорим за Пеевски, разбира се", допълни Бойко Борисов.



"Освен младите лекари и учители, младите следователи и всички млади майки и бащи искат повече. Но имаме 3% заложено. Кое е по-важно – да минем в еврозоната на 1 януари 2026 г. или отново да си говорим кой на кого е дал пари?", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод извънредното заседание на парламента, което е посветено на исканията за увеличаване на средствата за младите лекари.



"Единственият шанс да има правителство, да има стабилност, беше този – с "Има такъв народ" (ИТН), БСП и "ДПС - Ново начало", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.



"Много ме е яд, че нашите колеги от "Продължаваме промяната" (ПП) и "Демократична България" (ДБ), дори и в такива стратегически сфери, показаха тесногръдие и не могат да го видят", допълни той.