Бойко Борисов.
"Убеден съм, че ще се разберем, защото ще отстъпим от всичко, което не ми харесва в план-сметката. Нищо няма да се случи, докато не се разберем със синдикати, работодатели и другите партии", каза още той.
Припомняме, че финансовият министър Теменужка Петкова каза по-рано, че бюджетът не е изтеглен, а просто процедурата е отложена.
От своя страна председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев обясни по какъв начин ще бъдат внедрени промените в бюджета, след като т.нар. "малки бюджети" (бел. ред. на ДОО и НЗОК) вече са минали на второ четене през комисия.
"При прибягване на вариант изтегляне, тогава всичко започва отначало. Вторият вариант - ще отстъпим от данък дивидент и двата процента ръст на осигурителната вноска и ще стане един. ще убедим и партньорите си. Във вторник всички ще направят предложенията си. Тогава ще се събере Бюджетна комисия - казваха им доказани неможачи и шарлатани. След като мине там, предложенията ще влязат в пленарна зала и ще финализираме годината с приет бюджет. Третият вариант е активиране на Закона за удължителен бюджет. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка", каза от своя страна Борисов.
"Непрекъснато си играят с думите и воайорстват. Всяко тяхно изказване е какво е казал Борисов", коментира лидерът на ГЕРБ по повод изказвания от страна на ПП-ДБ.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.