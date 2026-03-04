Бойко Борисов.
Това заявих по време на среща с Бернард Фонтана, председател на EDF (Électricité de France), държавната енергийна компания на Франция и една от водещите енергийни корпорации в света и Н. Пр. Мари Дюмулен, посланик на Франция в България.
Обсъдихме ролята на ядрената енергетика за енергийната сигурност на Европа, стратегическото значение на АЕЦ "Козлодуй“ за българската енергийна система и необходимостта от диверсифицирани доставки на ядрено гориво. Франция е безспорен лидер в развитието на ядрените технологии и притежава дългогодишен опит в изграждането и управлението на ядрени мощности, което открива възможности за по-тясно сътрудничество между EDF и българския енергиен сектор.
Енергийната независимост и развитието на ядрената енергетика са ключови за устойчивото развитие и конкурентоспособността на европейските икономики. България трябва да използва стратегическите си партньорства и потенциала на своята енергийна система, за да допринася активно за бъдещето на европейската енергийна политика.
Убеден съм, че с общи усилия България и Франция могат да задълбочат сътрудничеството си в енергетиката и да бъдат силни партньори в изграждането на сигурна, чиста и устойчива енергийна система в Европа.
