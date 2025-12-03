Бойко Борисов в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус".
Борисов предупреди:
"Ако сега падне правителството, означава, че следващите 3-4 месеца ще има хаос, цените в магазините и секторите ще отидат в небесата, така ще се компрометира еврото, че може да се поиска да излезе".
"Те казват, че еврозоната е даденост, но тя е даденост, благодарение на ГЕРБ и това правителство и защото ние съумяхме да направим, така че да бъде предоговорен планът".
преди 32 мин.
От всичките му изказвания разбирам, че това правителство е отговорно само за положителните неща. Всички негативи - те са наследени от предните правителства, но позитивите - НИКОГА, те са си изработени от днес за вчера! Циркаджия от класа! :)
Anny55
преди 53 мин.
Нека, простият народ май това си търси. Поне после наистина да има причина за протестиране. Бива бива, ама...
