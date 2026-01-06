ЗАРЕЖДАНЕ...
Богоявление е!
©
Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще отслужи Света Литургия за празника в храм-паметника "Свети Александър Невски", а след това и пред Паметника на незнайния воин Даниил ще извърши и водосвет на бойните знамена и знамената светини на Българската армия. Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй на представителните части на Българската армия и ще положи венец пред паметника на Незнайния воин.
Днес на езерото в ж.к "Дружба" в София патриарх Даниил ще извърши и Велик водосвет, като ще хвърли кръста във водите на водоема.
С празника са свързани различни поверия, сред които:
- Ако на Йордановден времето е студено и сухо – годината ще бъде добра и плодородна.
- Замръзне ли хвърленият във водата кръст, годината ще бъде здрава и плодовита.
- Който е извадил кръста от водата, ще бъде здрав и щастлив.
- През нощта срещу Богоявление в глуха доба небето се отваря и всеки, който го види, ще получи от Бог това, което си пожелае.
На този ден имен ден празнуват: Богомил, Бойко, Бойка, Йордан, Йорданка, Данчо, Богдан, Богдана, Божидара, Божидар, Динко, Диньо, Дана, Дан, Божан, Божана, Божил, Боголюб, Боголюба и др.
Още по темата
Още от категорията
/
Йоана Лалова: Очаква се Гърция да затвори напълно границата в четвъртък и петък, включително и за леки автомобили
08:14
Специалисти: За децата със слухови и речеви затруднения възстановяването и развитието не приключват с медицинската намеса
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машин...
22:55 / 05.01.2026
Евродепутат за свалянето на Мадуро: Добра постановка с голям прив...
22:55 / 05.01.2026
Делян Добрев: Тръмп освободи Венецуела! От шофьор на автобус Маду...
22:43 / 05.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.