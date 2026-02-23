В християнската традиция Великият пост е особено символично натоварен и има своето сакрално значение. Целта е човек да се подготви да посрещне Празника на празниците – Пасха. Това каза богословът Благовест Върбаков в предаванетонаПо думите му постът има особено значение във всички световни религии, особено в юдаизма, християнството и исляма."Той не само налага забрана на удоволствията, но призовава и към покаяние. Целта на поста е въздържание от всички помисли, които отдалечават човек от неговия основен призив. През целия си живот християнинът е призован да се въздържа от такива постъпки, които го отдалечават от Божията благодат", обясни богословът."Целта на поста е да се въздържаме от тези удоволствията, които ни отклоняват. Когато изпитаме немощ от това, че по време на поста започваме все по-отчетливо да се питаме кои сме ние, какво сгрешихме, защо не ни върви, тогава смирението, което ще се открои на преден план, ще ни даде много отговор"“, допълни Върбаков.Богословът посочи, че Великият пост е предшестван от неделята, в която искаме и даваме прошка. "Прошката е способност, която се възпитава у човек. Християнството много ясно акцентира върху тази необходимост човекът да умее да прощава във всички свои действия и поведение. Често от себелюбие и от голямо его ние прощаваме трудно, но когато сгрешим, искаме друг да ни прости, да ни помилва. Христос ни призовава да прощаваме толкова пъти, колкото нашето собствено его да бъде притъпено. За да искаме ние прошка от Отца за нашите волни и неволни прегрешения, съзнати или неосъзнати, ние трябва да прощаваме", каза още Върбаков.