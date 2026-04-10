Великден е празник на празниците. Това е застъпено много ясно в цялата доктринална рамка на Христовото учение. Това каза богословът Благовест Върбаков в предаването "Утрото на фокус" на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова.

В дните преди Великден християните се намират в особено духовно време – очакване на спасението и Второто Христово пришествие, обясни гостът. По думите му християнската Пасха има много по-дълбок смисъл от старозаветната, тъй като не е свързана само с избавлението на един народ, а със спасението на цялото човечество чрез жертвата на Иисус Христос.

"Значението на "Страстна седмица" не идва от страст, а от страдание", уточни богословът и подчерта, че Страстната седмица е период на духовна подготовка, като кулминацията ѝ са Велики четвъртък и Разпети петък. На Велики четвъртък Христос установява тайнството на Светата евхаристия по време на Тайната вечеря, което стои в основата на християнската вяра.

Разпети петък е най-тъжният ден за вярващите, тъй като тогава се възпоменават страданията и смъртта на Христос. Това е и единственият ден в годината, в който не се извършва Света литургия. По традиция се извършва Опело Христово, а обредите като минаването под плащеницата символизират смъртта и надеждата за Възкресение.

Богословът обясни и смисъла на някои популярни традиции. Червените яйца символизират живота и Христовата жертва: "Света Вероника е носила кошница с яйца, минала е подножието на кръста и капки кръв от Христовото тяло са попаднали върху яйцата". Според преданието, Света Вероника е жената, която по време на кръстния път на Иисус Христос Му подава кърпа, за да избърше лицето си. Върху нея се отпечатва Неговият образ, който се почита като свещена реликва.

Консумацията на агнешко пък е свързана с образа на Христос като "Божий агнец“.

По отношение на Благодатния огън богословът уточни, че той символизира божествената, "невеществена" светлина на Христос и не е определящ за самия празник. Дори и без него, Великден запазва своята същност.

В заключение Върбаков подчерта, че най-важното в християнството не са външните ритуали, а смисълът на Възкресението – победата на живота над смъртта и надеждата за спасение.