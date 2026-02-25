ЗАРЕЖДАНЕ...
Богомил Николов за дигиталния портфейл: Много съм ентусиазиран, принципът е доброволен
"Те идват именно защото улесняват много аспекти от живота. Улесняват, подобряват, ускоряват всичко това, което можем да правим. И аз лично съм много ентусиазиран от това, което се случва и се предлага, защото то ще даде на всеки един от нас серия възможности. Оттам нататък зависи от всеки един от нас доколко ще може да ги използва и ще желае да ги използва. И най-хубавото в случая е, че всичко това се предлага на доброволен принцип", коментира Богомил Николов от асоциация "Активни потребители" в студиото на Bulgaria ON AIR.
Той отбелязва, че младите хора ще се адаптират най-бързо към тези промени, докато по-възрастните ще се колебаят, но с разясняване и осъзнаване на доброволния характер на инструментите, те също ще могат да ги ползват спокойно.
Сигурност и рискове
Що се отнася до сигурността, Николов уверява, че рисковете са сравними с тези при електронното банкиране.
"Точно толкова, колкото можете да ми откраднете парите от телефона. Сега, ако ви го подаря, желая ви успех - бръкнете ми в банковата сметка и ми откраднете парите. Вече колко години станаха откакто върви електронното банкиране навсякъде по света - не знам за много случаи на източени сметки", каза Николов.
Стратегическо значение и цифровото евро
Европейският дигитален портфейл има и значителен стратегически смисъл.
Николов обясни, че докато в Европа технологията се използва за свобода и удобство на гражданите, други държави могат да я използват за контрол. Унифицираният подход на ЕС гарантира съвместимост между страните, като всеки дигитален документ ще бъде разпознаваем навсякъде в съюза.
Цифровото евро е една от функциите, която ще даде възможност за офлайн плащания и обмен на средства между хора, без да се разкриват детайлите на транзакциите.
Гостът подчерта, че това не замества плащанията в брой и остава доброволно, като в същото време осигурява независимост от чуждестранни платежни системи.
"Аз доста неща съм чел и съм чувал от тези фантазии, които разказват как всъщност това е една конспирация, която има за цел да ни зароби, да ни направи едва ли не Китай. Вижте, тирании е имало в цялата човешка история без да има дигитални средства. Има си достатъчно методи и средства, с които може да се установи една тирания или диктатура. Не ви трябват електронни устройства", посочи Николов.
