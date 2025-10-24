Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Богомил Николов: Понеже ВиК не може да каже на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%", измисли такса "Водомер"
Автор: Цоня Събчева 18:55Коментари (0)26
©
ВиК секторът се управлява лошо на всички нива. Това каза изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители“ Богомил Николов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Една от основните цели на КЕВР от десетилетия е намаляване загубите на вода по водопреносната мрежата, отбеляза той. "Години наред слушахме обещания как финансирането на сектора ще бъде съобразено с тази нужда, при определянето на цената ще се поставят условия за плавно намаляване на процентите на загуби и към днешна дата се оказва, че тъпчем на едно място. Постоянно излизат данни как загубите са над 80, а някъде гонят и 90%“, посочи Николов.

Лошото управление на сектора трябва да се компенсира чрез по-висока цена на ВиК услугата, заяви той. "И понеже не могат да кажат на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%“, измислиха тази уловка за такса "Водомер“, с която се цели реално да се финансира това, което е изтекло през спуканите тръби, които в продължение на 20 години не ремонтират. Не мога да разбера защо бяха всички тези обещания, планове, стратегии за намаляване на загубите, след като накрая пак ще трябва да опрем до това да плащаме повече, защото не можем да покрием разходите на сектора. Това се нарича лошо управление и лошото управление си има имена.“

Част от общинските дружества са в добро състояние, но други на са ръба на оцеляването, отбеляза Николов. Окрупняването на ВиК дружествата на ниво области има своите предимства, но и недостатъци, предупреди той. "Когато всички тези по-малки дружества се обединят в едно бъдещо областно дружество, то вече ще има една цена за цялата област. Тази реформа ще доведе до уеднаквяване на цените, което някои хора ще разберат чак когато получат първите си фактури. Всъщност те ще субсидират цената на областния си център или съседната община, където водата е по-скъпа. А дружествата, които до момента си били управлявани лошо, ще бъдат покрити“, обясни изпълнителният директор на Българската национална асоциация "Активни потребители“.

Още по темата: общо новини по темата: 224
23.10.2025 »
19.10.2025 »
19.10.2025 »
19.10.2025 »
16.10.2025 »
15.10.2025 »
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
10:38 / 22.10.2025
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
Общинско жилище, използвано не по предназначение, създаде напрежение в ж.к. "Запад" в Благоевград, кметът се намеси
15:01 / 24.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Актуални теми
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Ферарио Спасов загина в тежка катастрофа
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: