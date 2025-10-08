Новини
Богомил Николов: Нищо не може да овладее алчността на търговеца така, както конкуренцията
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:59Коментари (0)69
© NOVA
От утре влизат в сила проверки и санкции за търговците, които не изписват цените на стоките си едновременно в лева и евро, както и за онези, които не предоставят информация за следените от Комисията за защита на потребителите (КЗП) стоки в платформата kolkostruva.bg. Санкции ще бъдат налагани и на компаниите, които необосновано покачват цените си без реални икономически причини.

Изпълнителният директор на Асоциация "Активни потребители“ Богомил Николов коментира предстоящите действия на контролните органи и акцентира върху ролята на пазара и конкуренцията като най-силния коректив срещу злоупотреби.

"Нашият защитник на потребителите е конкуренцията. Това е нашето оръжие. Нищо не може да овладее алчността на търговеца така, както конкуренцията може да го направи“, заяви Николов пред NOVA.

По думите му интересът на потребителя винаги е насочен към намирането на най-добрата алтернатива, а наличието на повече възможности за сравнение на цените е ключово за справедливия пазар.

"Дано има поне два сайта като kolkostruva.bg – за да могат да се конкурират. Някой може да направи и мобилно приложение, което да е още по-удобно за хората“, допълни той.

Експертът отбеляза, че платформата kolkostruva.bg е важна стъпка към по-голяма прозрачност, но все още има потенциал за подобрения.

"В този сайт ми липсва функцията човек да си създаде кошница и да види колко общо би могла да му бъде покупката“, коментира Николов.

Николов посочи, че България дори е изпреварила Хърватия по отношение на прозрачността при двойното изписване на цените.

"Надявам се след няколко години да преподаваме на базата на този сайт, защото това е иновация в световен мащаб и много ефективна за потребителите“, заключи изпълнителният директор на "Активни потребители“.

