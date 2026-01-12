ЗАРЕЖДАНЕ...
Богомил Николов: Цените се закръглят и нагоре, и надолу
"На този етап най-големи затруднения предизвиква смяната на лева с евро. Търговците масово връщат в лева, а в банките на много места процедурата е затруднена и се получават опашки“, каза Николов.
Миналата седмица асоциацията е направила експресно проучване, при което са посетени 10 банки в София.
"Натъкнахме се на учудващи подходи. Четири от 10 банки правят нещата лесно и гладко, а при останалите или се събира ненужна лична информация, или се попълват ненужни декларации“, разказа Богомил Николов.
"Най-фрапантният случай в една от банките беше, когато ни насочиха към интернет страницата, откъдето да си изтеглим три формуляра, да ги разпечатаме, да ги попълним, отново да се върнем в банковия клон и втори път да чакаме на опашката“, каза още той.
"Това отказва всеки човек и той отива със 100-левката обратно в магазина, за да смени парите. Там му връщат ресто в лева и така, ако продължаваме, няма да ни стигне една година да обменим парите“, посочи пред bTV Богомил Николов.
"Тази ситуация очевидно е проблем, защото това ще забави изтеглянето на старата валута от обращение. Всеки се опитва да бяга от тази отговорност и когато законът не е достатъчно строг, вероятно щеше да има повече съобразяване с тази норма. В момента търговците правят каквото си искат“, коментира Николов.
Той отправи призив към БНБ да направи указания към търговските банки, за да може по-лесно да става обмяната на валута.
По думите му цените се закръглят и нагоре, и надолу.
