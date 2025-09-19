ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Богомил Николов: Ако сега има инфлация, тя не е свързана с еврото, а е защото вече 4-5 години живеем на дефицит
"Аз лично съм оптимист. Мисля, че имаме достатъчно време до първи януари, за да свикнем с двете цени, защото на този етап това е важното - да свикнем с обозначаването на двете цени, защото от първи януари изведнъж ще се озовем вече в друга ситуация. И ако не сме привикнали, може да ни е много странно това, което ще видим", обясни Богомил Николов.
Той изтъкна, че скептицизмът е факт, но ако погледнем историята в другите страни, които са минали през този път, скептицизмът приключва два-три месеца след въвеждането.
"Прословутият мит, че цените ще литнат нагоре, не почива на опита на другите държави. Ако сега има инфлация, тя не е свързана с еврото. Това е друга тема, която надълго и на широко може да обсъждаме. Инфлация имаме заради многото пари. Защото вече 4-5 години живеем на дефицит. Всяка година се радваме, че дефицитът ни е само 3%. Това всъщност са пари, които се наливат. И, от другата страна, ако няма достатъчно стоки и услуги, цените растат нагоре. Това е А и Б на икономиката - основен закон. Така че паричната политика е първата причина", коментира той пред БНТ.
Според него, друга причина за повишаване на цените са множеството административни проблеми.
"Спомняте ли си само преди 2-3 месеца, как изведнъж три фирми решиха да увеличат продуктовите такси на всички битови уреди? И сега в този момент започва актуализация на цените. Значи всеки един електроуред, ако искате да си смените печката или хладилника в къщи, ще поскъпне с между 50 и 100 лева. И сега всичко това се приписва на еврото. А то няма нищо общо", каза Николов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1524
|предишна страница [ 1/254 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар затруднява движението в Кресненското дефиле
14:30 / 17.09.2025
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
07:13 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: