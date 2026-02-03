Политиците изпускат контрола, отказвайки да носят отговорност за това, което се случва по пътищата, и се крият зад протестите на хората, които са абсолютно справедливи. Това каза Богдан Милчев от Института за пътна безопасност внас водещ Ася Александрова.По думите му в момента улицата иззема правата на тези, които трябва да носят отговорност. "Улицата започва да диктува на слабите и гузни политици къде трябва да се ремонтира, колко да бъде скоростта, колко да бъде наказанието, кой да стои в затвора, какъв да бъде законът и какво трябва да се промени. Само че тези хора не носят отговорност за своите действия и в един момент всички ние ставаме зависими от този феномен, който нарекох "ефектът на лешояда“. Това изкривява правото и много трудно ще се върнем на здрава основа“, смята Милчев.Три са водещите институции, които отговарят за транспортната система в България – КАТ, ДАИ и АПИ. "Тези три институции създават правилата и ги контролират, но ние сме длъжни да ги спазваме“, допълни той.Изследване на Института за пътна безопасност показва, че основната причина да не се спазват правилата по пътищата е лошото възприятие на тези правила "Организацията на движение, която се извършва с маркировка и знаци, е изключително неадекватна спрямо пътя и пътните условия. Много често тя липсва, много често тя е грешна и много често тя е "подла“. Напоследък се натъкваме на все повече контрол от страна на МВР, но контрол, който е фокусиран единствено и само върху това да хванат повече нарушители. А най-лесно нарушители се хващат там, където е объркана организацията на движение“, обясни Богдан Милчев.