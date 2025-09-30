Новини
Богдан Милчев: Направен е опит случаят със служителите от ИААА да бъде прикрит
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:41Коментари (0)118
© БНТ
Имало е опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит. Това заяви председателят на Института за пътна безопасност Богдан Милчев. 

"Ние като общество не трябва да позволим този случай да ни бъде представен като един изолиран инцидент. Този случай носи всички характеристики на една добре организирана практика с белези на организирана престъпност, която действа под прикритието на държавна институция", каза пред БНТ Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

По думите му, служителите са действали с изключителна увереност и самообладание при подкупа, извършен пред петима свидетели.

"Това поведение на тези служители говори единствено, че те се чувстват безнаказани и закрилени", подчерта Милчев.

Той допълни, че в тях е намерена огромна сума пари – над 43 000 евро, което говори за системност, че това нещо го правят системно.

Милчев припомни, че неправителствени организации многократно са подавали сигнали до премиера, министъра и ГДБОП за такива действия през последните шест месеца. По негови думи, след като не били предприети мерки, те поискали писмено да присъстват като наблюдатели по време на проверките на инспекторите, но министър Караджов отказал.

"Много некоректно е от негова страна да прехвърля отговорността за корупцията в неговото министерство на коалиционния си партньор. Защото тези служители функционират повече от 20 години там", заяви Милчев.

Той разкри, че заместник-изпълнителният директор и съветникът му през 2012 година са били уволнени от "Автомобилна администрация" след серия скандали за корупция и тежка катастрофа, но днес отново са на същите постове.

По думите му, е имало опит случаят със шофьорите на Роби Уилямс да бъде прикрит:

"Включително и този случай е направен опит да бъде прикрит. Но благодарение на това, че той ще бъде прикрит и от нас, от Института за пътна безопасност, посолството на Великобритания се е намесило."

На въпрос кой стои зад прикриването, Милчев отговори:

"Екипът на министерството на господин Караджов. И той трябва сам или да се изчисти от него, или да си признае."

Особено показателно според него е присъствието на заместник-директора на ГДБОП на пресконференцията:

"Това ни говори, че е много възможно да има разработка. Но фактът, че присъства, говори достатъчно, че става въпрос за организирана престъпност."

Милчев подчерта още, че една трета от катастрофите с пострадали и жертви са с товарни автомобили:

"И това е така, защото тази корупция, тази тишина и тъмнина, в която работи Министерството на транспорта, ни убива", допълни той.

