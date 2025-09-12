Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Боби Бобев: Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придвижване към пълна европейска интеграция
Автор: Цоня Събчева 18:28Коментари (0)45
©
Все още не мога да преценя дали назначението на АІ бот за министър е нещо иновативно или е просто една екстравагантна идея, към каквито е склонен премиерът Еди Рама. Това каза бившият посланик в Албания и Косово Боби Бобев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Той отбеляза, че новият виртуален министър в правителството на Албания – Диела, преди това е била виртуален асистент в правителствен портал.

"Трудно е да се коментира подобно действие. Напоследък в албанското общество има доста интересни идеи, лансирани преди всичко от премиера Еди Рама. Те понякога се харесват, понякога са оспорвани, както и сега ще бъде. Рама изгражда един образ на лидер популист, каквито все по-често се появяват в различни кътчета на света. Но за мен по-важно в случая е, че нещата около новото правителство на Албания се изясниха и той ще започне своя редовен, четвърти поред мандат като премиер на тази страна“, допълни Бобев.

Той коментира идеята на Еди Рама да превърне Албания в първата държава в света, която не ползва парични средства, а само дигитална валута. "Без да съм финансов експерт, това ми се струва неосъществимо“, заяви бившият посланик.

Боби Бобев отбеляза, че през последните години Албания е повишила значително своя международен престиж. "Срещата на върха на европейската политическа общност бе проведена в Тирана. Беше взето решение, че през 2027 г. ще има среща на върха на НАТО в Албания. Това са взе знаци, че Албания увеличава своя международен престиж. Факт е, че тя напредва и на нея вече се гледа много сериозно от международните фактори“, посочи той.

По думите му Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придвижване към пълна европейска интеграция. "Очаква се всички клъстери на преговорния процес да бъдат отворени през тази година“, добави Бобев.

Още по темата: общо новини по темата: 50
11.09.2025 »
22.07.2025 »
15.07.2025 »
10.07.2025 »
10.07.2025 »
09.07.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
19:44 / 10.09.2025
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
15:04 / 10.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
Актуални теми
Арестуваха кмета на Варна
Жестоко убийство на жена в Крайници
Интеграцията на Западните Балкани в ЕС
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: