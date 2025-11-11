Bloomberg.
Няколко страни оказват натиск върху САЩ, изисквайки да предоставят лиценз за използване на нефтопреработвателния завод на компанията след влизането в сила на санкциите, се посочва в материала.
"Води се истинска борба около решението как да се разпореди с чуждестранните активи на "Лукойл", особено след като Министерството на финансите на САЩ отхвърли предложението на Gunvor за тяхното пълно поглъщане", коментира Ричард Бронз, ръководител на отдела за геополитика на консултантската компания Energy Aspects Ltd.
Според него, въпреки че световните пазари на суров петрол разполагат със солидни резерви, способни да компенсират всякакви прекъсвания в доставките, в сектора на нефтопреработката ситуацията е съвсем различна.
Няколко страни оказват натиск върху САЩ, изисквайки да предоставят лиценз, който ще позволи на активите на "Лукойл" да продължат да работят след 21 ноември, което администрацията на Доналд Тръмп вече е направила в други случаи с руски активи, които са били подложени на санкции. Ако обаче този път няма да има удължаване, това може да предизвика резонанс на пазарите на суров петрол и горива, се посочва в публикацията.
Агенцията отбелязва, че България е предприела стъпка към установяване на пълен контрол над най-големия нефтопреработвателен завод в страната, за да осигури неговата безпрепятствена работа и да запази работните места. Във Финландия на някои бензиностанции свършва горивото. В Румъния, според източници, запознати със ситуацията, може да се разгледа възможността за удължаване на крайния срок за влизане в сила на санкциите. Национализирането на румънските активи на "Лукойл" там се разглежда като крайна мярка, пише агенцията.
