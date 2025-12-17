ЗАРЕЖДАНЕ...
Блокирано е движението на камиони през граничните пунктове на "Кулата" и "Илинден"
©
Шофьорите изчакват на място.
ФОКУС припомня, че преди дни гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис заяви, че диалог не се постига с ултиматуми.
Още по темата
/
Ограничено е движението на камиони през ГКПП "Кулата" и "Илинден" заради протестите на гръцките фермери
14.12
Министър Караджов сигнализира Европейската комисия по повод стачките на гръцките фермери по границите
12.12
Гръцките фермери продължават да протестират, полицията блокира движението им към пристанището в Патра
10.12
Още от категорията
/
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг в планините. Ако минат по-южно – ще усетим по-скоро сух и студен въздух
16.12
Очаква ни студена утрин
15.12
Д-р Любенова: Предлагайки свои кандидатури за ЮНЕСКО, България заявява ясно своята цел да работи за опазването на своите жизнени знания, умения и практики
15.12
Основател на фондацията DevHubOne: Целта на "Аркада с мисия" е да превърне чрез игра по-целенасочено забавлението в по-голяма заинтересованост от опазването на планетата Земя
15.12
Учител по английски: Нещата в образованието са скандално зле, но "общественият дебат" ще си остане политически и идеологически, а децата - кучета ги яли
15.12
Доц. Велизар Шаламанов: САЩ могат да помогнат, но не и да бъдат основен фактор за възпиране на Русия
15.12
Екатерина Михайлова: В критични моменти в историята именно почтените хора са успявали да променят посоката на страната
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
ПП-ДБ: Протестът остава!
12:33
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.