Блокирани български туристи на Малдивите: Билетите се анулират ден за ден
Част от блокираните наши сънародници сигнализират, че изпитват сериозни затруднения и от неочакваните разходи за престой. Освен това има хора с хронични заболявания, които остават без лекарства.
"Полети на практика няма. Има много малко до други азиатски страни, които обаче не ни гарантират прибиране", заяви Величка Димитрова пред NOVA.
"Авиокомпанията, с която сме пристигнали, не предоставя ваучери за хотел. Туристическата агенция следи положението, презаверява ни билетите за други дати, но за съжаление билетите се анулират ден за ден. Никой не е излетял с презаверения билет", казва Величка Димитрова.
Ще си платим, но имаме нужда от съдействието на правителството. Опциите ни са нулеви, допълни тя.
