Блокади по западната ни граница
Причината е правилото 90/180 дни за професионалните шофьори, което според тях създава неравенство спрямо превозвачите извън ЕС и заплашва да дестабилизира веригите за доставки в региона.
Организаторите предупреждават, че спирането на транспорта може да застраши милион тона стоки и да засегне пряко икономиките на всички участващи.
