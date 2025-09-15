Новини
Близо 740 кг марихуана за милиони е задържана на "Капитан Андреево"
Автор: Елиза Дечева 14:10
© ГДБОП
виж галерията
Митничари задържаха близо 740 кг марихуана за около 12 млн. лева на ГКПП "Капитан Андреево". 

От съвместен брифинг на Окръжна прокуратура – ​​Хасково, Агенция "Митници“, ГДБОП и ГД "Гранична полиция“, стана ясно, че има един задържан турски гражданин, арестуван при опит за напускане на страната в посока Република Турция с контрабандната стока. 

Марихуаната е била опакована в 656 пакета и добавена в 20 кашона, които са били укрити в управлявания от турския гражданин товарен автомобил с прикачен влекач и полуремарке.

Високорисковото наркотично вещество е открито при съвместна операция на 11 и 12 септември 2025 г. от няколко служби, работещи на границата на страната. Според  документите, мъжът е превозвал производствена машина, натоварена в Германия.

49-годишният гражданин е привлечен като обвиняем от Окръжна прокуратура – ​​Хасково.

